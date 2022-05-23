Deniz Yücel'den Cansu Aydoğdu'nun Ailesine Ziyaret: "İstanbul Sözleşmesi'nden Kim Çıktıysa Kadın Cinayetlerinin Sorumlusu da Odur"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülen Cansu Aydoğdu'nun ailesini ziyaret etti. Yücel, "İnat ve bazı tarikatların gönlünü hoş etmek uğruna, İstanbul Sözleşmesi'nden kim çıktıysa kadın cinayetlerinin sorumlusu da odur. İktidar bu duruma seyirci kalmaya devam ederse bu cinayetlerin vebali de onun boynundadır" dedi.

CHP'li Deniz Yücel, Cansu Aydoğdu'nun Konak Çınartepe Mahallesi'nde oturan ailesine bugün sabah saatlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Yücel, şunları söyledi:

"Handan, Cansu, Sakine, Zehra, Nurel, Şule, Remziye, Sinem, Serap ve Yeliz... Onlar artık yoklar! Son bir haftada sadece basından haberdar olabildiğimiz kadarıyla 10 kadın, 10 can katledildi. Kadın cinayetleri bu ülkenin kötü kaderi, kara lekesi olamaz. Kadınların erkek şiddetiyle hayattan canice koparılmasına, insan hayatının bu kadar değersizleştirilmesine daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Daha kaç evladın yetim, kaç anne babanın evlatsız kalması gerek? Hani ihtiyacınız yoktu İstanbul Sözleşmesi'ne, hani yasalar yeterliydi de siz uygulayıp koruyacaktınız şiddetten kadınları. Hayatı tehlikede olduğunu 'Ölmek istemiyorum' diye haykıran, şiddet karşısında çaresiz kalan kadınları görmezden gelirken, onlar katledilmeye devam ediyor.

"MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İnat ve bazı tarikatların gönlünü hoş etmek uğruna, İstanbul Sözleşmesi'nden kim çıktıysa kadın cinayetlerinin sorumlusu da odur. Kadın cinayetleri siyasidir. İktidar bu duruma seyirci kalmaya devam ederse bu cinayetlerin vebali de onun boynundadır. İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından katledilen Cansu Aydoğdu'nun acısını paylaşmak ve yanlarında olduğumuzu göstermek için, ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bu acılar son buluncaya, Türkiye'de kadına şiddet bitinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

KAYINVALİDENİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay, 20 Mayıs Cuma Günü Konak ilçesine bağlı Çınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. (37) boşanma davası süren eşi Cansu Aydoğdu'yu (31) kayınvalidesi Nedime Geyikler'in evinde 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Kayınvalidesi Nedime Geyikler'i de ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan M.A., aynı gün yakalanarak tutuklandı.