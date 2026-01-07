Deniz Yücel: "Lisans Öğrencilerine 4 Bin Lira Kredi Verip Bunu da Müjdeymiş Gibi Duyuranlara Soruyoruz: Siz Hiç Öğrenci Olmadınız Mı?"

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Öğrencinin barınma sorununu çözmüyorsun, gıdaya erişim sorununu çözmüyorsun, mezun olunca işssizlik sorununu çözmüyorsun. 'Ne bekliyor bu çocuklar' demiyorsun da yapılan zammı protesto etmek isteyen öğrencileri polis müdahalesiyle gözaltına alıyorsun. Lisans öğrencilerine 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine 12 bin lira kredi verip bunu da müjdeymiş gibi duyuranlara soruyoruz: Siz hiç öğrenci olmadınız mı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, KYK burs ve kredi zammının yüzde 33 olarak belirlendiğini açıkladı. CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Yücel, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yantılaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yücel, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Üniversiteyi kazanıp başka bir kente okumaya giden bir öğrenci, kira veriyor veya yurtta kalıyorsa yurt ücreti veriyor. Okuluna gitmek için yol parası veriyor. Karnını doyuruyor. Çarşıya pazara uğramayan, sokağın sesini duymayan, sarayından çıkamayanların iktidarı AKP, hayat pahalılığından o kadar bihaber ki bir öğrencinin aylık 4 bin lirayla geçinebileceğini düşünüyor. Öğrencilerin arada bir de olsa arkadaşlarıyla kafede bir bardak kahve içmek isteyebileceğini, sinemaya veya tiyatroya gitmek isteyebileceğini hiç mi düşünmüyorlar? Önce asgari ücretliyi ve emeklileri açlık sınırının altında bıraktılar, şimdi ise çocukları. AKP Türkiye'sinde öğrenci olmak barınma sorunu demek, bir bardak kahvenin bile lüks olduğu bir yaşam demek, sosyalleşmekten uzakta üniversite kampüslerine, yurt odalarına sıkışan hayatlar demek. Eğer bunlara karşı sesini yükseltmek isterseniz de gözaltına alınmak demek.

"4 bin liralık KYK öğrenim kredisiyle öğrencilerin hangi temel ihtiyaçlarının giderilebileceği düşünülmüştür"

Yücel, Bakan Bak'a şu soruları yöneltti:

"KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı ve KYK bursu alan öğrenci sayısı kaçtır? 2026 yılı KYK öğrenim kredileri belirlenirken hangi kriterler dikkate alınmıştır? Lisans öğrencilerine verilen 4 bin liralık KYK öğrenim kredisiyle öğrencilerin hangi temel ihtiyaçlarının giderilebileceği düşünülmüştür? Buna ilişkin bir mali tablo çıkarılmış mıdır? 2025 yılı içinde yurt ücretlerine yüzde 40, simit fiyatına yüzde 45, devlet tiyatrolarının bilet ücretlerine yüzde 400, öğrenci burslarına ise yüzde 25 zam yapılmıştır. Bu oranlar neye göre belirlenmiştir? Ülke gerçekleriyle bağdaşmayan, dört kişilik bir akşam yemeği fiyatına denk gelen, kültürel ve sportif etkinlikler bir yana öğrencilerin gıdayla giyim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak bu KYK öğrenim kredileri belirlenirken hangi veriler ve çalışmalardan yararlanılmıştır? İletişim Başkanlığı'nca medya kuruluşlarına, KYK öğrenim kredilerine yapılan bu trajikomik artış için 'üniversite öğrencilerine müjde', 'ciddi bir zam', 'öğrenciler rahatlayacak' gibi başlıklar atılması yönünde bir telkinde bulunulduğu haberleri doğru mudur?"