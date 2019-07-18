Son Dakika Haberleri: Fırat Tanış, Açıkhava'da kah güldü, kah ağlattı!
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Fırat Tanış, Açıkhava'da kah güldü, kah ağlattı!

1 saat önce

BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında Fırat Tanış sahnedeydi.

Fırat Tanış, Açıkhava'da kah güldü, kah ağlattı!, System.String[]

Semih Çelenk'in yazdığı ve yönettiği tek kişilik gösteri "Gelin Tanış Olalım" ilk kez Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıktı.

Fırat Tanış'ın, Mevlana'dan, Pir Sultan Abdal'la, Karacaoğlu'undan, Yunus Emre'ye deyişleri hayata dair anlattıklarıyla harmanlayarak seslendirdiği gösterisi binlerce kişiyi farklı bir dünyaya götürdü.

Fırat Tanış gece boyunca sahnede kah saz çaldı, kah güldü, kah ağlattı.

Sanatçının olağanüstü performansına enstrumanlarıyla Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan eşlik etti.

Pir Sultan Abdal, Semih Çelenk, Fırat Tanış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:04 Kaynak: Bültenler
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