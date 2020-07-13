Denizde boğulan baba ve iki oğlu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Denizde boğulan baba ve iki oğlu son yolculuklarına uğurlandı

SİNOP'ta, serinlemek için girdikleri denizde boğulan Ramazan Demirci (58) ile çocukları Resul (12) ve Kerem'in (14) cenazeleri düzenlenen törenle toprağa verildi.

SİNOP'ta, serinlemek için girdikleri denizde boğulan Ramazan Demirci (58) ile çocukları Resul (12) ve Kerem'in (14) cenazeleri düzenlenen törenle toprağa verildi.

Ayancık İlçesi Harzana plajında dün serinlemek için girdikleri denizde boğulan Ramazan Demirci ile çocukları Resul ve Kerem Demirci için bugün cenaze töreni düzenlendi. Baba ve iki oğlunun cenazeleri Ayancık İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Boyabat ilçe mezarlığına getirildi. Burada öğlen namazı sonrasında kılının cenaze namazının ardından cenazeleri toprağa verildi. Eşini ve iki oğlunu kaybeden anne Selma Demirci ile çocukları Hüseyin ve Medine Demirci törende güçlükle ayakta durabildi.

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Ramazan Demirci, Ayancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizde boğulan baba ve iki oğlu son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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