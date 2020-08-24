Denizde kaybolan gencin cesedini balıkçılar buldu - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Haydar Karataş'ın cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

Perşembe Medresönü Balıkçı Barınağı açıklarında ceset gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. Bir süre sonra bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen ve 21 Ağustos Cuma günü serinlemek için Fatsa ilçesi Bolaman mevkisinde denize girdikten bir süre sonra kaybolan 17 yaşındaki Haydar Karataş'a ait olduğu belirlendi.

Ailenin 6 çocuğundan birisi olan Karataş'ın lise son sınıfa geçtiği öğrenildi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Perşembe ilçesine bağlı Çaka plajı mevkisinde 11 Ağustos tarihinde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.