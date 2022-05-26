Denizde kaybolan İzzet'in 4 gün sonra cansız bedeni bulundu

MERSİN'in Mezitli ilçesinde 4 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriyeli İzzet Hamo'nun (21) cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi yakınlarındaki sahile gelen İzzet Hamo, 22 Mayıs'ta öğle saatlerinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denizde yüzen Hamo, çırpınmaya başladı. Hamo'yu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler başarılı olamayınca, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ile Büyük Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hamo'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki sahilde bulundu.

İzzet Hamo'nun cesedi incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.