Denizde öğrencisini kurtarıp ölen öğretici toprağa verildi - Son Dakika

Denizde öğrencisini kurtarıp ölen öğretici toprağa verildi

SAMSUN'da denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencisi M.A.'yı (12) kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden Kur'an Kursu öğreticisi Mehmet Çıtak (37), memleketi Çorum'da toprağa verildi. Denizden kurtarılan genç öğrencinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çorum'dan Samsun'a gelen Hıdırlık Kur'an Kursunun öğreticileri ve 7 öğrencisi sınavdan sonra serinlemek için Atakum ilçesinde denize girdi. Öğrencilerden M.A.'nın suda boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine öğretici Mehmet Çıtak denize atladı. Çevredeki vatandaşlar ve can kurtaranlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİSİNİ KURTARDI, AKINTIYA KAPILDI

Bu esnada öğrencisi M.A.'yı kurtararak kıyıya iten öğretici Mehmet Çıtak, akıntıya kapıldı. M.A., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Akıntıya kapılan öğretici Mehmet Çıtak, kısa bir süre sonra deniz polisi tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan öğretici Çıtak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TOPRAĞA VERİLDİ

Denizden kurtarılan genç öğrencinin hastanedeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Mehmet Çıtak için memleketi Çorum'da 1 yıldır görev yaptığı kent merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda kişi katıldı. Çıtak'ın cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından merkeze bağlı Güzelyurt köyünde toprağa verildi.