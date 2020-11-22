Denizden çıkanlar pes dedirtti - Son Dakika

Denizden çıkanlar pes dedirtti

Mersin'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 3 ile 7 metre arasındaki derinliğe dalan balık adamlar, deniz dibinden lastikten şişeye, brandadan bisiklete kadar birçok farklı materyal çıkardı

MERSİN - Mersin'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 3 ile 7 metre arasındaki derinliğe dalan balık adamlar, deniz dibinden lastikten şişeye, brandadan bisiklete kadar birçok farklı materyal çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı işbirliğinde, deniz kirliliğine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve kirliliğin önlenmesini sağlamak amacıyla, 'deniz dibi temizleme' etkinliği gerçekleştirildi.

3 ile 7 metre arasındaki derinliğe kadar dalabilen balık adamlar, deniz dibinden birbirinden ilginç materyalleri gün yüzüne çıkardı. Çok sayıda araba lastiği, bisiklet, şişe, teknelerdeki usturmaça, kapela, brandalar ve seramikler de deniz dibinden çıkarıldı. Atıklar faaliyet boyunca Mersin Balıkçı Barınağında sergilenecek, böylelikle vatandaşların bu kirliliği görmesi sağlanacak.

"Atmak kolay ama temizlemek çok zor. Çabamız bunun farkındalığını oluşturmak"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, insanlar tarafından bilinçsizce atılan atıkların denizden çıkarılarak sergileneceğini ifade etti. Demir, "Halkımızda bir farkındalık oluşturacağız. Genelde iskele olduğu için, lastik türü, sandalye gibi değişik değişik, yani barınakta kullanılabilen birçok eşyaya şahit olabiliyoruz. Bu etkinlik bu ay sonuna kadar devam edecek. Çıkartılan atıkları burada sergileyeceğiz. Halkımızda denize atılan şeylerin deniz kirliliği oluşturduğu bilincini oluşturmaya çalışacağız. Yere atılan her şey bir şekilde rüzgarla, yağmur sularıyla, denizi buluyor. Atmak kolay ama çıkartmak ve temizlemek çok zor. Çabamız bunun farkındalığını oluşturmak" dedi.

Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağında gerçekleştirilen deniz dibi dalış ve deniz dibi temizliği, farklı günlerde toplam 4 dalış şeklinde gerçekleştirilecek. Dalış etkinliğinin sonuncusu 26 Kasım'da yapılacak.