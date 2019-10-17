Denizi olmayan Manisa'nın yüzü balıkçılıkla gülecek

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'nde ürettiği 1 milyon 420 bin balığı barajlara bıraktı. Balıkçılıkla geçinen binlerce ailenin yüzünü gülerken Manisa'daki ikisi baraj gölü olmak üzere toplam 3 göle 260 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.



Sulama projeleriyle tarım sektörüne büyük katkı sağlayan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü balıkçılığa verdiği destek ile de binlerce aileye geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Barajlardan tutulan balıklar hem yurtiçinde tüketiliyor hem de Japonya ve Çin başta olmak üzere dünyanın dört yanına ihraç edilirken, baraj sahalarındaki balıkçılıktan hem bölge halkı hem de ülke ekonomisi kazanıyor.



Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'nde bu yıl üretilen 1 milyon 420 bin adet pullu sazandan 260 bin adeti Manisa'daki 2'si baraj gölü olmak üzere 3 göle bırakıldı.



DSİ tarafından Marmara Gölüne 100 bin, Demirköprü Baraj Gölüne 100 bin, Sevişler Baraj Gölüne de 60 bin olmak üzere toplam 260 bin pullu sazan yavrusu salındı. - MANİSA