Denizin altında saklı güzellik: Gümbürdeyen Mağara - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizin altında saklı güzellik: Gümbürdeyen Mağara - Son Dakika

Denizin altında saklı güzellik: Gümbürdeyen Mağara

7 saat önce

Bursa'da turizm potansiyeli bulunan mağaraları araştıran ekip, Marmara Denizi altında saklı kalan Gümbürdeyen Mağara'ya girip ölçüm yaptı.

Denizin altında saklı güzellik: Gümbürdeyen Mağara, System.String[]

Bursa'da turizm potansiyeli bulunan mağaraları araştıran ekip, Marmara Denizi altında saklı kalan Gümbürdeyen Mağara'ya girip ölçüm yaptı. Su üzerinden 16 metre ölçülen mağaranın suyun altında da devam ettiği görüldü.


Turizm potansiyeli bulunan mağaraları gün yüzüne çıkarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi mağara araştırma ekibi ve Uludağ Dağcılık Kulübü işbirliği ile oluşturulan mağara araştırma timi, daha önce hiç girilmemiş mağaralara girip ölçümlerde bulunuyor. Daha evvel kimse tarafından görülmeyen yerleri turizme kazandırmayı hedefleyen ekip, büyük bir özveri ile tam gönüllük esasına göre çalışıyor. Daha önce Uludağ'dan doğan Araş Şelalesi'nin gözü olarak bilinen Aras Mağarası'na giren ekip, buranın ölçülendirmesini yapıp mağarayı görüntüledi. Geçtiğimiz gün halk arasında 'Gümbürdeyen Mağara' olarak bilinen Mudanya'nın Eşkel Mahallesi'ndeki mağarayı araştıran ekip, denizin içindeki kayalıklardan mağaraya girip inceleme yaptı. Mağaranın bulunduğu bölgeye kayıkla gelen ekip, daha sonra denizin içindeki mağaraya girdi. 16 metrelik su üzerindeki alandan yürüyen mağaracılar, suyun altındaki kısımları da inceledi.


Tabiat harikası mağarayı kamerasıyla görüntüleyen mağara araştırma ekibinden İsmet Şentürk, mağaranın hava boşluğunu 16 metre olarak ölçümlediklerini söyledi. Mağaranın su altında da devam ettiğini belirten Şentürk, "Mağaranın girişinin çok tehlikeli olduğunu fark ettik. Farklı yerlerden dalmak gerekiyordu. Bizim için bulunmaz bir tecrübe oldu. Buraya girmeye teşebbüs eden şahıslar boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Ölçümlemelerimizi yaptık. Bursa turizmine bir mağarayı daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - BURSA

Marmara Denizi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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