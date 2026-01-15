Denizin dibinden çıktı, tüm dahili kapladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Denizin dibinden çıktı, tüm dahili kapladı

15.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaz aylarında Asi Nehrin kaplayan istilacı su sümbülleri, kentte hafta başında etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın ardından Akdeniz'e döküldü. Denizdeki dalgaların kıyıya vurduğu su sümbülleri, Samandağ sahilini komple kaplayarak yeşile büründü.

Hafta başında kuvvetli sağanağın etkisini gösterdiği Hatay'da yağışın ardından, Lübnan'dan doğarak Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde de suyun debisinde artma yaşandı.

SAHİL YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Yaz aylarında Asi Nehrini kaplayan istilacı su sümbülleri, nehrin debisindeki artışla birlikte Akdeniz'e sürüklendi. Akdeniz'de yaşanan şiddetli dalgalarla birlikte su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahile vurdu ve sahil yeşile büründü.

"HER KIŞ MEVSİMİNDE BU MANZARAYLA KARŞILAŞIRIZ"

Su sümbüllerinin kıyıya vurmasıyla her kış mevsiminde aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Sergen Doğru, "Burası Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Asi Nehri ile denizin buluştuğu noktadayız. Bu kıyıya vuran su sümbülleridir. Her kış mevsiminde bu manzarayla karşılaşırız." dedi.

"BALIKLAR DA BU YÜZDEN OKSİJENSİZ KALIYOR"

Doğru, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yağmurların yağmasıyla Asi Nehrinde bulunan su sümbülleri, denize iniyor. Denizde su sümbüllerini kabul etmeyince her fırtınalı ve yağmurda havada su sümbülleri kıyıya vuruyor. Kıyıda baya su sümbülü var. Su sümbülleri, yazın Asi Nehrinin su seviyesi azalınca nehrin tamamını kaplıyor. Balıklar da bu yüzden oksijensiz kalıyor. Kışında yağmurların yağmasıyla ve Asi Nehrinin taşmasıyla su sümbülleri denize dökülüyor. Su sümbüllerinin tohumlarını attıklarından beri bu manzarayla karşılaşıyoruz. Fırtına şiddetli ama denizin basıncının yükselmesiyle dalgalar kıyıya vuruyor."

Kaynak: İHA

Dünya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Denizin dibinden çıktı, tüm dahili kapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi 31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
Napoli’nin çöküşü sürüyor Napoli'nin çöküşü sürüyor

19:36
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
18:59
Fenerbahçe’den Galatasaray’a Mert Hakan Yandaş tepkisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 19:41:39. #7.11#
SON DAKİKA: Denizin dibinden çıktı, tüm dahili kapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.