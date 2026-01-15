Denizin dibinden çıktı, tüm dahili kapladı

Hafta başında kuvvetli sağanağın etkisini gösterdiği Hatay'da yağışın ardından, Lübnan'dan doğarak Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde de suyun debisinde artma yaşandı.

SAHİL YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Yaz aylarında Asi Nehrini kaplayan istilacı su sümbülleri, nehrin debisindeki artışla birlikte Akdeniz'e sürüklendi. Akdeniz'de yaşanan şiddetli dalgalarla birlikte su sümbülleri, Samandağ ilçesinde sahile vurdu ve sahil yeşile büründü.

"HER KIŞ MEVSİMİNDE BU MANZARAYLA KARŞILAŞIRIZ"

Su sümbüllerinin kıyıya vurmasıyla her kış mevsiminde aynı manzarayla karşılaştıklarını ifade eden Sergen Doğru, "Burası Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan Asi Nehri ile denizin buluştuğu noktadayız. Bu kıyıya vuran su sümbülleridir. Her kış mevsiminde bu manzarayla karşılaşırız." dedi.

"BALIKLAR DA BU YÜZDEN OKSİJENSİZ KALIYOR"

Doğru, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yağmurların yağmasıyla Asi Nehrinde bulunan su sümbülleri, denize iniyor. Denizde su sümbüllerini kabul etmeyince her fırtınalı ve yağmurda havada su sümbülleri kıyıya vuruyor. Kıyıda baya su sümbülü var. Su sümbülleri, yazın Asi Nehrinin su seviyesi azalınca nehrin tamamını kaplıyor. Balıklar da bu yüzden oksijensiz kalıyor. Kışında yağmurların yağmasıyla ve Asi Nehrinin taşmasıyla su sümbülleri denize dökülüyor. Su sümbüllerinin tohumlarını attıklarından beri bu manzarayla karşılaşıyoruz. Fırtına şiddetli ama denizin basıncının yükselmesiyle dalgalar kıyıya vuruyor."