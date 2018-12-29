Son Dakika Haberleri: Denizli Adalet Komisyonu Başkanı Ortaköy'ün Acı Günü

Denizli Adalet Komisyonu Başkanı Ortaköy'ün Acı Günü

34 dakika önce

Denizli Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy'ün babası İbrahim Ortaköy (88) vefat etti.

Denizli Adalet Komisyonu Başkanı Ortaköy'ün Acı Günü, System.String[]
Denizli Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy'ün babası İbrahim Ortaköy (88) vefat etti.

Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy'ün babası İbrahim Ortaköy, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla hayatını kaybetti.

İbrahim Ortaköy için ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Halil Ortaköy, babasının vefatı dolayısıyla cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Ortaköy'ün ailesi, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ve vatandaşlar katıldı.

Ortaköy'ün cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:11 Kaynak: AA

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