Denizli Adalet Komisyonu Başkanı Ortaköy'ün Acı Günü

Denizli
Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy
'ün babası İbrahim Ortaköy (88) vefat etti.
Adalet Komisyonu Başkanı Halil Ortaköy'ün babası İbrahim Ortaköy, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları dolayısıyla hayatını kaybetti.
İbrahim Ortaköy için ikindi vakti Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.
Halil Ortaköy, babasının vefatı dolayısıyla cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine, Ortaköy'ün ailesi, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Genel Merkez
Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar
, AK Parti Denizli Milletvekili
Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Jandarma
Komutanı Albay Metin Düz ve vatandaşlar katıldı.
Ortaköy'ün cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.