DENİZLİ Antik tiyatro 1600 yıl sonra seyircisiyle buluşacak - Son Dakika

DENİZLİ Antik tiyatro 1600 yıl sonra seyircisiyle buluşacak

Antik tiyatro 1600 yıl sonra seyircisiyle buluşacakDENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2 bin 200 yıllık tiyatronun 2021'in Mart ayında tamamlanacağını açıkladı.

Antik tiyatro 1600 yıl sonra seyircisiyle buluşacak

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2 bin 200 yıllık tiyatronun 2021'in Mart ayında tamamlanacağını açıkladı. Tiyatroyu 1600 yıl sonra yeniden seyircilerle buluşturacaklarını belirten Prof. Dr. Şimşek, "Restorasyon uygulamalarının yaklaşık yüzde 90'ı orijinal malzemeyle en ince ayrıntı gözden kaçmayacak şekilde gerçekleştiriliyor" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hıristiyanlar için kutsal sayılan ve M.Ö. 5 bin 500'den M.S. 7'nci yüzyıla kadar yaşamın sürdüğü tespit edilen Antik Kent, şehre gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekiyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Celal Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Şimşek, kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 2 bin 200 yıllık tiyatroyu, 2021'in Mart ayında tamamlayarak 1600 yıl sonra tekrar seyircisiyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Şimşek, Anadolu'nun ilk yedi kilisesinden olan Laodikya Kilisesi'nin çatı projesinin de tamamlandığını hatırlattı.

Laodikya Antik Kenti'nin Batı Anadolu'nun ve Anadolu arkeolojisinin en önemli metropol kentlerinden birisi olduğunu vurgulayıp, "Laodikya iki tane tiyatrosu, Anadolu'nun en büyük stadyumu, dört tane devasa hamam yapısı, beş tane agorası ve bunun yanında tapınakları olan bir kent. MS. 400 itibariyle de Hıristiyanlık alemi için çok önemli bir din merkezi ve Anadolu'nun ilk yedi kilisesinden 7'nci kiliseye sahip. Bizim özellikle, Laodikya Kilisesi ile ilgili projeyi tamamlamamızın arkasından, çok ciddi olarak hem Denizli turizmi için hem de ülkemiz turizmi için büyük artışlar kaydedildi" dedi.

2021'İN MART AYINDA TAMAMLANACAK

Antik kentteki batı tiyatrosunda başlattıkları çalışmayı titizlikle sürdürdüklerini belirten Şimşek, 'Anadolu'da görülmemiş bir sistemle 2.5 yılda bu tiyatronun kullanıma açılmasını sağlayacağız. Şu an da tiyatroda hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Mart 2021 yılı sonuna kadar sürecimiz var ve biz Mart 2021 sonuna kadar taahhüt ettiğimiz projenin tamamını rahat bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Bu tiyatronun kullanıma başlanması ile her şeyden önce 2200 yıllık bir tiyatroyla Denizli ve ülkemiz halkı buluşacak. Bu tiyatro, geçmişten günümüze birçok verinin ortaya konduğu çok önemli bir sanat yapısıdır. Bu yapı yaklaşık olarak M.S. 400'den itibaren özelliğini kaybediyor. Ancak yapılacak çalışmalarla tiyatro 1600 yıl sonra tekrar eski özelliğine kavuşacak" diye konuştu.

RESTORASYONUN YÜZDE 90'I ORİJİNAL MALZEMEYLE YAPILDI

Bu tiyatronun bitmesiyle turizm akışında çok önemli artışlarının olacağını ifade eden Şimşek şöyle konuştu:

"Bu tiyatronun bitmesiyle 'Europa Nostra' gibi çok önemli bir ödül alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu tiyatrodaki restorasyon uygulamalarının yaklaşık yüzde 90'ı orijinal malzemeyle en ince ayrıntı gözden kaçmayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Tiyatrodaki arkeoloji çalışmaları bilimsel verilere oturtularak devam ediyor. İkinci etapta sahne binası yapılacak. Bu ayrı bir proje ama sahne binasının henüz daha yapılmamış olması tiyatronun sosyal aktiviteler için kullanılmasına engel değil. Umarım bu da bitince daha önemli bir verinin ortaya konması sağlanmış olacak."

DENİZLİ Antik tiyatro 1600 yıl sonra seyircisiyle buluşacak

Laodikya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:03

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ Antik tiyatro 1600 yıl sonra seyircisiyle buluşacak - Son Dakika
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