Denizli-büyük halk ozanı özay gönlüm, unutulmadı - Son Dakika

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm, unutulmadı

DENİZLİ'nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 20. yıl dönümünde törenle anıldı.

Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm'ün vefatının 20. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçının anıt heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Konuşmasına İdlib'de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı dileyerek başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz dedi.

'DENİZLİMİZİN GURURU; ÖZAY GÖNLÜM'

2000 yılında vefat eden Özay Gönlüm'ün Denizli açısından çok özel bir şahsiyet olduğunu dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, Kentimizin değerlerini unutmamak ve unutturmamak amaçlı her yıl ülkemizin, Ege'nin ve Denizli'nin gururu Özay Gönlüm'ü anıyoruz. Özay Gönlüm 60 yıllık hayatı içerisinde hem kendi memleketinin hem ülkesinin değerlerini ününü uluslararası alanlara taşıdı. Özay Gönlüm'ü rahmet ve minnetle anıyoruz dedi.

Evli, 3 çocuk babası Özay Gönlüm, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 Mart 2000 tarihdre yaşamını yitirmişti.