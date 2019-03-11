Denizli'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez
üssü Sarayköy ilçesi, Tekkeköy
Mahallesi olan deprem Denizli merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi
depremin derinliğini 6.5 kilometre olarak açıkladı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:03 Kaynak: İHA
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