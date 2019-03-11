Son Dakika Haberleri: Denizli'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Sarayköy ilçesi, Tekkeköy Mahallesi olan deprem Denizli merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 6.5 kilometre olarak açıkladı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:03 Kaynak: İHA

Merkez, Sarayköy, Denizli, Güncel
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