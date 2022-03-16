Denizli'de akıl almaz dolandırıcılık - Son Dakika
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Denizli'de akıl almaz dolandırıcılık

16.03.2022 09:56
Denizli'de akıl almaz dolandırıcılık

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ'cülerin hesaplarını ve tapularını ele geçirdiğini söyleyerekten 1 kişinin yaklaşık değeri 1 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyalarını ve paraları dolandıran şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ'cülerin hesaplarını ve tapularını ele geçirdiğini söyleyerekten 1 kişinin yaklaşık değeri 1 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyalarını ve paraları dolandıran şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, bir kişinin telefonunu aradıktan sonra 'FETÖ'cülerin hesaplarını ve tapularını ele geçirdiklerini, yeni tapu vereceklerini, tapuları ve paraları devlet bankasına koyduklarını' söyleyerek, güvenini sağladı. Kimlik bilgilerini doğrulayıp güvenini iyice arttıran şüpheli, mağdurun gayrimenkullerini sattırdıktan sonra elinde ve bankada bulunan parası ile ziynet eşyalarını bir poşete koymasını söyledi. Mağdurun evine gelen kişiye paraları vermesi gerektiğini söyleyen şüpheli, araçla bölgeye geldi. Eve giden diğer kişi ise 72 bin 445 Euro, 54 bin TL para, 6 adet bilezik ve 9 adet sarı lira tabir edilen altını alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine yapılan çalışmalar neticesine çevrede bulunan 49 güvenlik kamerası ile 3 KGYS kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemede yaklaşık değeri 1 milyon 500 bin TL olan ziynet eşyalarıyla kayıplara karışan şüphelilerin kullandıklarını ticari aracın plakası ve eve gelen kişinin kimliği tespit edildi. Şüphelinin Şanlıurfa'da tespit edilmesinden sonra yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli'de akıl almaz dolandırıcılık
Denizli'de akıl almaz dolandırıcılık

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Türk Lirası, Şanlıurfa, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de akıl almaz dolandırıcılık - Son Dakika


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