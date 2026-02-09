Denizli'de Albino Piton Koruma Altına Alındı - Son Dakika
Denizli'de Albino Piton Koruma Altına Alındı

09.02.2026 19:36
Alışveriş merkezinde izinsiz gösteri yapılan albino burma piton, koruma altına alındı.

Denizli'de bir alışveriş merkezinde gösteride kullanıldığı tespit edilen albino burma pitonu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri Merkezefendi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde piton yılanıyla gösteri yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı denetimde gerekli izin belgesi bulunmadan piton yılanıyla gösteri yapıldığını belirledi.

Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaret Sözleşmesi (CITES) kapsamında koruma altına alınan albino burma pitonunun, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili idari yaptırımın uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

