Denizli'de 'Benim Mahallem' projesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 'Benim Mahallem' projesi devam ediyor - Son Dakika

Denizli'de 'Benim Mahallem' projesi devam ediyor

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan ve her geçen yıl büyüyen Benim Mahallem projesi kapsamında Sümer Mahallesi'nde de Mahalle Meclisi kuruldu.

Denizli'de 'Benim Mahallem' projesi devam ediyor, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından başlatılan ve her geçen yıl büyüyen Benim Mahallem projesi kapsamında Sümer Mahallesi'nde de Mahalle Meclisi kuruldu.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, karar süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve mahallenin ortak ihtiyaçlarının belirlenerek, mahallenin yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği Benim Mahallem projesi büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda projeye Sümer Mahallesi de dahil oldu. Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Sümer Mahalle Muhtarı Turgay Dedek, Kent Konseyi Meclisi yürütme kurulu üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin çalışmaları hakkında bilgi veren Değirmenci, Kent Konseyi'nin eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında hizmet verdiğini söyledi.


"Mahalle meclislerindeki amacımız sorunları daha hızlı çözmek"


Çizdikleri yol haritası ile Kent Konseyini mahalle ölçeğine indirerek Mahalle Meclisleri kurmayı amaçladıklarını anlatan Değirmenci, "Demokrasilerin en kılcal damarlarının işlediği birim olan mahallelerimizde yapılacak tüm çalışmalara mahalle sakinlerimiz de dahil olsun istedik. Sümer Mahallesi'nde yaşayan gençlerimiz, çocuklarımız, engellilerimiz ve kadınlarımız bu meclisin doğal üyesidir. Her meclisimizin ayrı çalışma grupları var. Mahalle meclislerindeki amacımız sizlerin bize gelmesi değil bizlerin sizin ayağınıza gelerek sorun, ihtiyaç ve taleplerinizi karşılamak adına çalışmalar yapmaktır.


Başlattığımız bu projeye herkesin sahip çıkması adına Benim Mahallem ismini verdik. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tescilli projesi olan Benim Mahallem projemiz kurulan Mahalle Meclisleri ile büyümeye ve başarılı çalışmalar yapmaya devam edecektir." - DENİZLİ

Sümer Mahallesi, Kent Konseyi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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