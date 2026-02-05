Denizli'de Bıçaklı Cinayet - Son Dakika
Denizli'de Bıçaklı Cinayet

05.02.2026 13:34
3 çocuk babası mobilya imalatçısı, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı yakalandı.

Denizli'de sabah saatlerinde 3 çocuk babası mobilya imalatçısı şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemelerin ardından kamyonet içinde bir şahıs ile tartıştığı ve bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Geniş çaplı aramaların ardından zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 05.00 sıralarında, boş arazideki kamyonetin içinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Park halindeki 20 AEN 567 plakalı kamyonetteki kişinin mobilya imalatçısı ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Zengin (32) olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zengin'in farklı noktalardan 3 bıçak darbesi aldığı ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde polis ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı incelemelerin ardından E.K. ile kamyonetin içinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ve tartışmanın ardından E.K.'nın yanında bulunduğu bıçak ile Mehmet Ali Zengin'i 3 yerden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Geniş çaplı aramaların ardından bıçaklı cinayet faili E.K. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Mehmet Ali Zengin'in cenazesi ise otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

