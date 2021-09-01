Denizli'de bir iş hanı esnafı, dükkanlarını ucuza satmaya zorlandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir iş hanı esnafı, binaya zarar verilerek dükkanlarını değerinden düşük bedelle satmaya zorlandıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bayramyeri Meydanına yakın konumdaki Saraylar Mahallesinde 134 işyerinin bulunduğu iş hanının önünde toplanan bir grup esnaf, gazetecilere açıklama yaptı.

Handa iş yeri bulunan Varol İnci, binanın yaklaşık 40 yıllık bir yapı olduğunu, 150'ye yakın esnafın faaliyet gösterdiğini belirterek, 2,5 yıl önce iş hanından dükkan satın almaya başlayan bir yatırımcının 50'ye yakın dükkanın sahibi olduğunu savundu.

Bu yatırımcının binanın değerini düşürerek diğer dükkanları ucuza almak istediğini, aldığı iş yerlerinin kapı ve pencerelerini söktürerek binayı harabe gibi göstermek istediğini savunan İnci, "Faal durumdaki esnafın işlerine zarar vermek, yıkık dökük bir görüntü ile bizim burayı terk edip gitmemizi istiyorlar. Esnaf olarak bundan rahatsızız ve şikayetçiyiz." dedi.

Engin Çıralı da binanın çürük raporu için beton numunesi alındığı sırada taşıyıcı kolonlara zarar verildiğini, demirlerin kesildiğini iddia ederek, "Numune almaktan çok burayı harap ettiler. Esnafa zarar verip iş yerlerini değersizleştirerek ucuza almak istiyorlar. 7 katlı projelendirilen bu bina iki katlı yapılmış, yapının yüzde 90'ı da tek katlı. Binamız çürük değil. Usulsüz alınan numunelerle binaya çökmeye çalışıyorlar, dükkanları sattırmaya çalışıyorlar. O yüzden şikayetçi olduk. Buranın ranta gitmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.