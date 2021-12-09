Denizli'de dünürler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Bekilli ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde lastik dükkanı işleten G.İ. ile Uşak'ın Karahallı ilçesinden gelen dünürü A.K. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda G.İ. yanındaki tabancayla dünürü A.K. ve yanında bulunan oğlu ve kardeşine ateş etti.

Ateş sonucu A.K, oğlu M.K. ve kardeşi F.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bekilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan G.İ'nin emniyetteki ifadesinde, dükkanına gelen dünürüyle, gelini ve oğlu arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma yaşadıklarını, dünürünün bu sırada kendisine tokat atması üzerine sinirlenip tabancayla ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, olay anına ilişkin tabancayla vurulan bir kişinin yere düşmesi ve çevrede bulunan polis ekiplerinin müdahale etmesi yer alıyor.??????????????