Olay, Bozkurt ilçesine bağlı İncelertekkesi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere; mahallede bulunan bir eğlence mekanında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda şüpheliler silahlarını çekti. Silahların ateşlenmesiyle beraber kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Denizli Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralıların ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bozkurt, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eğlence mekanında silahlar konuştu; 3 yaralı - Son Dakika

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