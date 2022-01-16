Denizli'de evde kumar oynayan 30 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi'nde tek katlı bir evde kalabalık bir grubun kumar oynadığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilerin, getirdikleri güvercinler üzerine bahse girip kumar oynadıkları da belirlendi.
Ev mühürlenirken, şüphelilere para cezası kesildi.
Kaynak: AA
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