Denizli'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Öldü
1 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bozburun
Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının çatısına bakım yapmak için çıkan işçi Göksal Karaçoban
(37), kaplamanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten tezgahların bulunduğu bölüme düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçoban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fabrikada inceleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:40 Kaynak: AA
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