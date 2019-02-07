Son Dakika Haberleri: Denizli'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Öldü

Denizli'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Denizli'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir tekstil fabrikasının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bozburun Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının çatısına bakım yapmak için çıkan işçi Göksal Karaçoban (37), kaplamanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten tezgahların bulunduğu bölüme düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçoban, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fabrikada inceleme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:40 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, İşçi, Güncel
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