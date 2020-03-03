Denizli'de faciada dönüldü - Son Dakika
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Denizli'de faciada dönüldü

6 saat önce

Denizli'de yaklaşık 25 ton ağırlığındaki makine virajda dönen tırın dorsesinden yola düştü.

Denizli'de yaklaşık 25 ton ağırlığındaki makine virajda dönen tırın dorsesinden yola düştü. Makinenin düştüğü esnada tırın arkasında araç olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 ACF 272 plakalı Ali Karaaslan idaresindeki tır, Bozburun sanayi alanından aldığı yaklaşık 25 ton ağırlığındaki demir kesme makinesi ve aparatlarını İzmir'e götürmek üzere yola çıktı. Nakliye esnasında demir, çelik sanayinde kullanıldığı öğrenilen makinenin haznesinde bulunan yağ bilinmeyen bir nedenle sızarak dorse içerisinde birikti. Tır sürücüsü Karaaslan ise araçla viraja girdiği sırada tonlarca ağırlığındaki makine kayarak dorsenin kapaklarını kırıp büyük bir gürültü ile yola düştü. Makinenin düştüğü esnada tırın arkasından araç gelmemesi ve yolun boş olması olası bir facianın önüne geçti.

Olayı gören ve o sırada yolda seyir halinde olan diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazayı sürücü Karaaslan yara almadan atlattı. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alıp yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Sonrasında ise olay yerine gelen bir vinç tonlarca ağırlığında ki makineyi kaldıramayınca ikinci bir vinç çağrıldı. İkinci vincin gelmesiyle devasa makine yoldan kaldırıldı ve başka bir tıra yüklenerek fabrikaya geri gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Fadıl Pişkin - Köksal Kılınç/İHA)

Denizli'de faciada dönüldü

Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:15 Kaynak: İHA
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