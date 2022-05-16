Denizli'de FETÖ'ye yardım ve üyelikten hapis cezası alan 3 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etmek ve üye olmak suçlarından hapis cezasına çarptırılan firari 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında FETÖ'ye isteyerek ve bilerek yardım etmek ve FETÖ'ye üye olmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

Öte yandan FETÖ yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.