Denizli\'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Faaliyetleri Durduruldu

Denizli'de gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Denizli Valiliği ise can, mal ve trafik güvenliği sebebiyle bir karar aldı. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde etkisi gün boyu sürecek olan yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışları durdurulmuştur. Bu kapsamda, çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla 08.01.2026 Perşembe (bugün) günü saat 11.30 - 18.00 arasında il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ