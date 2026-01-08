Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Faaliyetleri Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Faaliyetleri Durduruldu

Denizli\'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Faaliyetleri Durduruldu
08.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Valiliği, yoğun fırtına nedeniyle motorlu kuryelerin trafiğe çıkışını durdurdu.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışları durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Denizli'de gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Denizli Valiliği ise can, mal ve trafik güvenliği sebebiyle bir karar aldı. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde etkisi gün boyu sürecek olan yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışları durdurulmuştur. Bu kapsamda, çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla 08.01.2026 Perşembe (bugün) günü saat 11.30 - 18.00 arasında il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, 3-sayfa, Denizli, Olaylar, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Faaliyetleri Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti O gençler için karar verildi Camideki görüntüleri büyük tepki çekmişti! O gençler için karar verildi
Başkan Bozbey’e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı Yediemin otoparkında alkol yüklü tırlar yandı
TFF’nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu Sercan Yıldırım isyan etti TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Rusya’da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü Rusya'da helikopter faciası: Kayak merkezinde 2 ölü

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Faaliyetleri Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.