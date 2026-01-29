Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorsuz Trafik Durduruldu - Son Dakika
Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorsuz Trafik Durduruldu

Denizli\'de Fırtına Nedeniyle Motorsuz Trafik Durduruldu
29.01.2026 23:43
Denizli Valiliği, yoğun fırtına nedeniyle motosiklet ve motorlu kurye trafiğini durdurdu.

Meteoroloji verileri doğrultusunda etkisini sürdürecek yoğun fırtına nedeniyle Denizli Valiliği, motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin il merkezinde trafiğe çıkışı geçici olarak durdurdu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda il genelinde etkili olması beklenen yoğun fırtına nedeniyle, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla motorlu kurye faaliyetlerine ara verildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu kuryelerin il merkezinde trafiğe çıkışları 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 19.30'dan, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00'a kadar durdurulduğu ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli Valiliği, Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Hava Durumu, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Denizli, Fırtına, Fırtına, Olaylar, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorsuz Trafik Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorsuz Trafik Durduruldu
