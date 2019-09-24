Son Dakika Haberleri: Denizli'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
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Denizli'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

17 dakika önce

Denizli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Denizli'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı, System.String[]

Denizli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.


Olay, Çivril ilçesinin Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşı karşıya geldi. Ailelerin tartışması kavgaya dönüşerek arbede yaşandı. Yaşanan kavgadan kısa bir süre sonra, Adlım ailesinin evine pompalı tüfekle ateş açıldı. Evde bulunan, Süleyman (54), Gonca (22), Ferdi (29), Eşref Adlım (38) ve Ekrem Ağım (17) açılan ateşte tüfekten çıkan saçmalar ile hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tüfekle birlikte 3 kişiyi gözaltına alındı. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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