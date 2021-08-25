Denizli'de iş yerinin önünde bıçaklanan esnaf ağır yaralandı - Son Dakika

Akgün'ün dayısı Mahmut Aktaş , gazetecilere, yeğeninin iş yerinin önünden elektrikli bisiklet çalmak isteyen kişiyle tartıştığını, çevredeki esnafın da olaya müdahale ettiğini, zanlının yeğenini bıçaklayıp diğerlerine yumruk atarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde iddiaya göre elektrikli bisiklet çalmak isteyen kişi tarafından bıçaklanan esnaf, hastaneye kaldırıldı.

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?