Denizli'de İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

21.01.2026 12:54
Denizli'nin Honaz ilçesinde bir işçi inşaatın 5. katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi Metin Koçyiğit (53), çalıştığı inşaatta henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattan asansör boşluğuna düştü. Metin Koçyiğit'in düştüğünü fark eden diğer işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Metin Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Metin Koçyiğit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

