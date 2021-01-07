Denizli'de kabloları çalarak mahalleleri internetsiz bırakan hırsızlık zanlılarından 5'i daha yakalandı - Son Dakika

Denizli'nin Buldan ilçesinde iletişim hattı kablolarını çalarak bazı mahallelerde mobil hatlar dışında internete erişimin kesilmesine neden olduğu öne sürülen şüphelilerden 5'i daha gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin tutuklanmasının ardından iletişim hattı kablolarının çalınmasına ilişkin soruşturmasını sürdürdü.

Hırsızlık olaylarına 5 kişinin daha karıştığını belirleyen jandarma, Manisa'nın Alaşehir ve Salihli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.T. (35), R.T. (38), K.M.(44), Z.A.(37) ve H.İ.T'yi (26) gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için karakola götürüldü.

İnternet olmayınca öğrenciler mağdur oldu

Şüphelilerin çaldığı kablolar nedeniyle Yeniçam ve Hasanbeyler mahallelerinde internete erişimin geçen yıl Kasım ayından bu yana sağlanamadığı belirtildi.

Yeniçam Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Tuncer, köylerinde uzaktan eğitim alan çocukların mağdur olduğunu ifade etti.

Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Tuğba Yangöz, dersleri cep telefonu ile almaya çalıştıklarını fakat internet paketinin yetersiz kaldığını kaydetti.

Öte yandan hattın tamiri için ihale sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Operasyon

JASAT ve Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen yıl Kasım ayında E.T. (33), E.T. (34) ve M.K. (39) bir telefon direğinde kablo keserken suçüstü yakalanmıştı.

Kullandıkları otomobilde 300 metre uzunluğunda bakır kablo ele geçirilen şüpheliler, 18 Kasım'da sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.