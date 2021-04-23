Denizli'de kaçak kazı yapan 2 şüphelinin evinde 580 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan ve suçüstü yakalanan 2 şüphelinin evlerinde 580 sikke ile 2 bin 700 tarihi eser niteliği taşıyan obje bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.T. ve H.K'yi Karahacılı Mahallesi'nde kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 580 sikke, 2 bin 700 tarihi eser niteliğinde obje ile dedektörler ve kazı aletleri ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan tarihi eserlerin Denizli Müze Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

İşlemleri devam eden zanlılara sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de para cezası uygulandı.