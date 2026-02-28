Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı

Denizli\'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı
28.02.2026 00:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir erkek, sigara içtiği gerekçesiyle tartıştığı eşini çalıştığı iş yerinde defalarca bıçakladı. 13 bıçak darbesi alan kadın yoğun bakıma kaldırılırken, kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gözü dönen koca, sigara içtiği gerekçesiyle tartıştığı eşini çalıştığı iş yerinde mesai arkadaşlarının gözü önünde bıçak yağmuruna tuttu. 13 darbeyle ağır yaralanan talihsiz kadın yaşam savaşı veriyor.

Olay, sabah saat 10.00 sularında Akçeşme Mahallesi'ndeki bir otomobil bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, demirci ustası Ayhan Atçalıoğlu (47), iki çocuğunun annesi olan eşi Habibe Atçalıoğlu (43) ile bir süredir "sigara içme" meselesi yüzünden tartışıyordu.

ÇANTASINDA SİGARA BULDU

Önceki gün eşinin çantasında sigara paketi gören zanlı, Habibe Atçalıoğlu ile bir kez daha tartıştı. Tartışma sonrası can güvenliği endişesiyle geceyi annesinin evinde geçiren Habibe Atçalıoğlu, sabah saatlerinde çaycı olarak görev yaptığı iş yerine gitti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Atçalıoğlu'nun gece eve gelmeyip, annesinde kalmasına ve sigara içmesine sinirlenen Ayhan Atçalıoğlu, bugün eşinin çaycı olarak çalıştığı iş yerine gitti. Burada yanında taşıdığı bıçağı çıkartan gözü dönmüş koca, diğer çalışanların gözü önünde eşinikarın, kasık, kol ve bacak bölgelerinden bıçakladı. Vücuduna aldığı 13 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Talihsiz kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İŞ ARKADAŞLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırı sonrası kaçmaya çalışan gözü dönmüş koca, iş yerindeki diğer personel tarafından müdahale edilerek yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, suç aleti bıçakla birlikte Ayhan Atçalıoğlu'nu gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Merkezefendi, Güvenlik, Denizli, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 01:03:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Denizli'de kan donduran olay, sigara içti diye eşini 13 yerinden bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.