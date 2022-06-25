Denizli'de kapkaç yöntemiyle para çantası çalan şüpheli Konya'da yakalandı

İhbar üzerine çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Adana 'ya gitmek için yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti.

Denizli 'de bir vatandaşın para çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, Konya 'da yakalandı.

Kaynak: AA

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