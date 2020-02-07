Denizli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Denizli'de kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Denizli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Denizli'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı, yüksek kesimlerde gece boyunca sürdü, kent merkezindeki bazı mahallelerde de aralıklarla etkisini gösterdi.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü.

Ulaşımda aksama yaşandı

Kar yağışı, buzlanma ve sisin etkili olduğu Denizli- Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, bölgede tuzlama ve kar kürüme çalışmaları yapıyor.

Cankurtaran ve Kazıkbeli mevkilerinde bazı araçlar yolda kaldı, oluşturulan kontrol noktalarında zincirsiz araçların geçişine izin verilmedi.

Tırlar bekletilirken yolda kalan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı.

Denizli-Afyonkarahisar ve Denizli- Muğla kara yolunda da olumsuz hava koşulları aksamalara neden oldu.

Eğitime kar engeli

Çal ve Çameli ilçelerinde daha önce eğitime ara verildiğini duyuran Denizli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Acıpayam ilçesinde Aliveren, Kelekçi, Karahöyük, Eskiköy ve Darıveren mahalleleri ile Bekilli ilçesinde taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okulların tatil edildiğini açıkladı.

Denizli'de kar yağışı etkili oluyor

Antalya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesi, Süper Loto'da 15,6 milyon lira kazanan talihliyi merak ediyor
Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 18:16:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]