Denizli'de korkunç olay... 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü - Son Dakika

Denizli'de korkunç olay... 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Oğlunu öldürüp kız kardeşine anlatınca feci olay ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de cinnet getiren 35 yaşındaki anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Olay sabah erken saatlerde kadının kardeşini telefonla arayarak anlatması üzerine ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi, Servergazi Mahallesi 402 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Nagihan K., isimli kadın iddialara göre, gece cinnet getirince odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu Ali S.K.'yı boğarak öldürdü. Olayın ardından bir süre bekleyen anne Nagihan K., daha sonra aynı binada oturan ve ismi henüz öğrenilemeyen kız kardeşini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde minik Ali S.K.'nın öldüğünü belirledi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından anne Nagihan K., ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.