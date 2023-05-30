Denizli'de Kuvvetli Yağış Dereleri Taşırdı, Yolları Göle Çevirdi - Son Dakika
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Denizli'de Kuvvetli Yağış Dereleri Taşırdı, Yolları Göle Çevirdi

30.05.2023 12:38

Denizli'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak yağış dereleri taşırdı, yolları göle çevirdi. Yağışın etkisiyle bazı noktalarda dere taşması ve evleri su basma olayları yaşandı. Tarım arazileri de zarar gördü.

Denizli'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak yağış dereleri taşırdı, yolları göle çevirdi.

Denizli'de hafta sonu etkisini gösteren sağanak yağış, akşam saatlerinde de başlamasıyla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Uzun süre şiddetli devam eden yağmur, gece saatlerinde zaman zaman yağmaya devam etti. Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerin neredeyse tamamında yağan yağmur sonrası yollar adeta göle döndü. Bazı noktalarda dere taşması ve evleri su basma olayları olurken, ekipler güvenlik önlemlerini alarak vatandaşların yardıma koştu. Yol çökmesinden kaynaklı meydana gelen kazalarda çok sayıda vatandaşında yaralandığı öğrenilirken, yağıştan tarım arazileri de nasibini aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Kuvvetli Yağış Dereleri Taşırdı, Yolları Göle Çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de Kuvvetli Yağış Dereleri Taşırdı, Yolları Göle Çevirdi - Son Dakika
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