Denizli'de otomobil ağaca çarptı : 1ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de otomobil ağaca çarptı : 1ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Denizli'de otomobil ağaca çarptı : 1ölü, 1 yaralı

29 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil ağaca çarptı : 1ölü, 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanlı Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen İsmet Sabancısarıoğlu yönetimindeki 20 RH 332 plakalı otomobil, Girne Mahallesi Toprakçıkaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçtan çıkartılan sürücü İsmet Sabancısarıoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Aler, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İsmet Sabancısarıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Süleymanlı, Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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