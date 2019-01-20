Denizli'de Polis Aracı ile Çöp Kamyonu Çarpıştı
55 dakika önce
Denizli'de polis aracı ile çöp kamyonu çarpıştı Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde çöp kamyonuyla devriye gezen polis aracı çarpıştı.
Denizli
'de polis aracı ile çöp kamyonu çarpıştı
Denizli'nin Merkez Efendi
ilçesi Hacı Eyüplü Mahallesi'nde çöp kamyonuyla devriye gezen polis aracı çarpıştı. Kazada polis aracındaki polisler yaralandı. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:03 Kaynak: İHA
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