Denizli\'de şehit aileleri ve gaziler onuruna program düzenlendi

Denizli'de, şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir program düzenlendi. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'in ev sahipliğinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci ve Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirilen programda "Terörsüz Türkiye" vurgusu yapıldı; şehitlerin aziz hatırası rahmetle anılırken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Sayın Nihat Zeybekci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'nın teşrifleriyle, il protokolünün katılımıyla Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, şehit aileleri ve gazilerimiz onuruna düzenlenen programa katıldı.

Ahmet Sarıkaya'nın seslendirdiği Kur'an tilaveti ve İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun duasıyla başlayan programda birer konuşma yapan önceki dönem Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci ile önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Terörsüz türkiye vurgusu

Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Sayın Nihat Zeybekci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Dr. Fatma Betül Sayan Kaya; "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine vurgu yaptı. Konuşmalarında medeniyetimizin; ahlak, kültür, dayanışma, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlikle örülü olduğunu ve her zaman şehit, gazi ailelerinin yanında olacaklarını belirterek bunun teminatının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ettiler.

"Denizli'de ikinci toplantımı şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yapıyorum"

Program kapsamında konuşan Vali Köşger, Denizli'de katıldığı ikinci toplantının şehit aileleri ve kahraman gazilerimizle olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun Denizli'de hizmetlerin gönül gönüle, el ele devam edeceğinin bir işareti olarak değerlendirdi. Çalıştığı altıncı güzel şehir olan Denizli'de, hizmetlerini taçlandıracağına dair güçlü emareler aldığını ifade etti.

"Şehitlerimiz en kıymetli değerlerimizdir"

Vali Köşger konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şehitlerimiz bizlerin en kıymetli değerleridir. Devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız sizlere büyük önem vermektedir. İki deneyimli bakanımızın teşrifleriyle ilimizde bu programın düzenlenmesi de hükümetimizin sizlere verdiği değerin açık bir göstergesidir. Bizlere bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyorum."

"Bu topraklarda var olmanın bir bedeli vardır"

Dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşadığımızı vurgulayan Vali Köşger, bu coğrafyada var olmanın ve varlığı sürdürmenin her zaman bir bedeli olduğunu ifade ederek, bin yıldır bu topraklarda var olmamızın en büyük sebebinin şehitlerimiz olduğunu dile getirdi. Konuşmasının devamında, vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canını feda etmeyi göze alan şehitler sayesinde bu topraklarda var olunduğunu hatırlatan Vali Köşger, "Bu ruh bu memlekette olduğu sürece, bu vatan ve bu coğrafya bizim olacaktır." dedi.

"Türkiye Dünyanın yükselen yıldızı olacak"

Birlik ve beraberliğe yönelik tehditlere de değinen Vali Köşger, şehitlerimizin ve gazilerimizin her zaman baş tacı olduğunu belirterek; Türkiye'ye yönelik kumpasların geçmişte olduğu gibi bugün de boşa çıkarıldığını ifade etti. "Bu güzel coğrafyaya kurulan kumpaslar kardeşi kardeşe kırdırmak, bize tek cephede diz çöktüremeyeceklerini biliyorlar. Müslüman'ı Müslümana, Türkü Kürde kırdırdılar; kendi içlerinden devşirdikleri insanlarla bizi dize getirmeyi 15 Temmuz'da olduğu gibi hesap ettiler. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var ve hepsinin üstünde. Allah'ın izniyle bütün badireleri aşıyoruz. Türkiye'nin önü açık; Türkiye, dünyanın yükselen yıldızı olacak." diyen Vali Köşger, Türkiye'nin tüm badireleri Allah'ın izniyle aşmaya devam ettiğini vurguladı ve Türkiye'nin önünün açık, geleceğinin parlak ve dünyanın yükselen yeni yıldızı olacağını dile getirdi.

Vali Yavuz Selim Köşger, her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiği şehit aileleri ve gazilerimizin taleplerini dinleyerek kendileriyle hasbihal etti; program, samimi buluşmanın ardından sona erdi. - DENİZLİ