Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

26.05.2022 22:38
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, bazı seralarda zarar oluştu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, bazı seralarda zarar oluştu.

İlçede öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli rüzgar, Ovayurt ve Akalan mahallelerinde hayatı olumuz etkiledi.

Ovayurt Mahallesi'ndeki bir ahırın rüzgar nedeniyle çöken çatısı altında kalan 3 büyükbaş hayvan yaralandı.

Akalan Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarı yıkıldı, bazı seralarda ise hasar oluştu.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Öte yandan kent merkezinde ise bazı ağaçlar rüzgar nedeniyle yola devrildi.

Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

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Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Akalan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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