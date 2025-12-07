Denizli'de Sis Ulaşımı Zorluyor

Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle kara yolu ulaşımı olumsuz etkilendi.

Sabah saatlerinde kent genelinde etkisini göstermeye başlayan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler yolda yavaş ilerlemeyi tercih etti.

Trafik ekipleri de kent merkezi ile Aydın, Ankara ve Antalya'ya bağlanan güzergahlarda yoğun sis nedeniyle sürücüleri hızlarını azaltmaları, takip mesafelerini artırmaları ve dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarıda bulundu.