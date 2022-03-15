Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç kız, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç kız, hastanede hayatını kaybetti

15.03.2022 14:27
Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç kız, hastanede hayatını kaybetti

Denizli'de önceki gün 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan genç kız, hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'de önceki gün 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan genç kız, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki kavşakta, Fatma D. idaresindeki 20 ARS 060 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 20 AGE 021 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

H.Y'nin kullandığı otomobilde bulunan 13 yaşındaki kızı Y.Y. ile 19 yaşındaki İrem Cenik yaralandı. Yaralılar Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, ehliyetsiz olduğu ve başka suçtan arandığı belirlenen sürücü H.Y. gözaltına alındı.

Yaralılardan İrem Cenik, bugün hayatını kaybetti. Cenik'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Yenişehir, Otomobil, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç kız, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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