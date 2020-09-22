Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Karabedirler Mahallesi'nde tarladan traktörüyle dönen Y.G, evine yaklaştığı sırada torunu Yaşar Ali G'ye (3) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine giden ambulans ekibi, tekerleğin altında kalarak yaralanan çocuğu Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, dedesi gözaltına alındı.

Yaşar Ali, Denizli, Çivril, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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