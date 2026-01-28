Denizli'de Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denizli'de Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

28.01.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de büfe işletmecisi H.D, tartışma sonucu Ahmet Ünal'ı tüfekle vurarak öldürdü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı büfe işletmecisi tarafından tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ocak'ta gece saatlerinde Sevindik Mahallesi'ndeki bir büfe önünde tüfekle vurularak yaralanan Ahmet Ünal (50) tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan büfe işletmecisi H.D'yi (29), suç aleti tüfekle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli ile hayatını kaybeden Ünal arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

H.D'nin ifadesinde, Ahmet Ünal'ın alkol almak için iş yerine geldiğini belirterek, "Dükkandan içki ve çerez aldı. Hesap 1000 lira tutmuştu. Ahmet hesabın 400 lira fazla tuttuğunu söyleyerek küfür etti. Oğlu da dükkanıma tabancayla ateş edip camlarını kırıp zarara uğrattı. Ben de bu olayın ardından korkutmak amacıyla tüfekle ateş açtım." dediği öğrenildi.

Öte yandan olaya ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Kayıtlarda, büfe sahibi H.D. ile Ahmet Ünal'ın kavga ettiği, çevredekilerin ikiliyi ayırmaya çalıştığı ve daha sonra Ünal'ın oğlunun tekel bayisine tabancayla ateş ettiği yer alıyor. Daha sonra H.D'nin tüfekle Ünal'a doğru ateş etmesi ve elinde tüfekle caddede dolaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Ünal, Denizli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:35:14. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Tüfekle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.