Denizli'de Yangın: 93 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Denizli'de Yangın: 93 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Yangın: 93 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
03.01.2026 20:29
Pamukkale'de sobadan çıkan yangında 93 yaşındaki Zehra Bursalı, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sobadan çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen Zehra Bursalı (93), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Fesleğen Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Yalnız yaşayan Zehra Bursalı'nın evinden dumanların yükseldiğini gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Bu sırada hareketsiz şekilde yatarken bulunan Bursalı'nın, duman zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekibinin ilk incelemesinde yangının, sobadan çevreye sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından Bursalı'nın cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Denizli

