Denizli'de yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika

Denizli'de yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
08.10.2020 13:10
Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde yaralı bulunan flamingo, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Acıgöl'deki bir kimya fabrikasına ait sodyum sülfat havuzunda 4 Ekim'de yaralı bulunan flamingo, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edildi.
Flamingo, görevlilerce doğal yaşam alanına bırakıldı.
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