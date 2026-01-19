Denizli'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Denizli'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli\'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
19.01.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

Denizli'de, yasa dışı kürtaj operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 5'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kadın doğum uzmanı M.İ., eşi A.İ. ve tıbbi sekreter S.Z. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla salıverildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının bu karara itiraz etmesinin ardından hakimlikçe yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan M.İ. eşi A.İ'nin sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına hükmedildi.

Olay

Denizli'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki özel bir muayenehanede, gebeliği 10 haftanın üzerinde olan kadınlara yasa dışı kürtaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı. Teknik ve fiziki takibin ardından muayenehaneye düzenlenen operasyonda, kadın doğum uzmanı M.İ. (55), eşi A.İ. (47) ve tıbbi sekreter S.Z. (46) gözaltına alınmıştı.

Muayenehanede yapılan aramada, kürtaj sonrası poşet içinde muhafaza edilen 10 haftanın üzerinde olduğu belirlenen cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığına gönderilmişti. Muayenehanede ele geçirilen ajandada kürtaj yapılanlardan istenilen para miktarının yazılı olduğu ve başka ceninlere ait olduğu belirtilen fotoğraflar da bulunmuştu. Ayrıca kürtaj karşılığında elden ve banka yoluyla alınan para tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 1'i doktor 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ, A.İ. ve S.Z. çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Denizli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi. Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
AB’den Grönland hamlesi Olağanüstü toplanacaklar AB'den Grönland hamlesi! Olağanüstü toplanacaklar
ABD Çalışma Bakanlığı’nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü ABD Çalışma Bakanlığı'nda skandal soruşturması: Alkol, yolsuzluk ve striptiz kulübü

21:38
Suriye ordusu: YPG, Şeddadi’deki hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı
Suriye ordusu: YPG, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 21:50:43. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Yasa Dışı Kürtaj Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.