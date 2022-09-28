Denizli gündem haberi: Denizli'de 2 katlı müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika
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Denizli gündem haberi: Denizli'de 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

28.09.2022 22:28
Denizli gündem haberi: Denizli'de 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Denizli yerel gündem haberine göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Akkonak Mahallesi 403 sokaktaki kullanılmayan 2 katlı müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evin ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevleri başka evlere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü. Ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Merkezefendi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli gündem haberi: Denizli'de 2 katlı müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika

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